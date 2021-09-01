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Рианна в белье показала такие горячие ракурсы, что на месте её фотографа захотел оказаться каждый

Певица объявила о пополнении в собственной коллекции, решив продемонстрировать его на самой лучшей модели — себе.

1 сентября, 15:58

Фото © Instagram / badgalriri

Известная 33-летняя певица Рианна не теряет времени даром, работая над новой коллекцией собственного бренда белья Savage x Fenty. Результат она показала в "Инстаграме", представив 106 млн подписчиков новый фиолетовый комплект с кокетливыми розовыми ленточками.

Фото © Instagram / badgalriri

Фото © Instagram / badgalriri

Звезда позировала на кожаном кресле, демонстрируя себя со всех сторон и никого не стесняясь. Фиолетовый комплект выгодно смотрелся на фоне загорелой кожи Рианны, как и яркие розовые детали в узоре и фурнитуре белья. Образ певица дополнила нежно-розовым маникюром и тёмным макияжем в бордовых оттенках.

Фото © Instagram / badgalriri

Фото © Instagram / badgalriri

Ох, как хотелось бы быть этим кожаным креслом...

leomieanderson

Боже, эти розовые ленточки! Подчеркнули всё как надо

beckermantwins

Эх, а я думала, она объявила новый альбом. Ну что ж, всё равно тебя люблю, Ри!

_iam.ashleyy_

Фото © Instagram / badgalriri

Фото © Instagram / badgalriri

Просьбы о новом альбоме уже давно превратились в своеобразную шутку, ведь Рианна уже давно ничего не выпускала. Последний полноценный альбом — Anti, который стал невероятным хитом, — вышел в 2016 году, поэтому поклонники певицы уже начали терять терпение. Многие артисты воспользовались карантином и ушли с головой в работу, но Рианна сменила курс движения и вместо этого объявила о создании своего парфюма.

Беременная Эшли Грэм показала, что даже огромный живот не помеха для горячих фото в купальнике

Беременная Эшли Грэм показала, что даже огромный живот не помеха для горячих фото в купальнике

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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