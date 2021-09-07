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"Братик зовёт меня к себе": Отец Жанны Фриске раскрыл подробности об умершем близнеце певицы, которого она никак не могла забыть

Родителям звезды дважды пришлось пережить смерть детей, что оставило незаживающие раны.

7 сентября, 15:03

Скриншот © YouTube / "Психология звёзд". Фото © Instagram / friskefan_

Отец скончавшейся певицы Владимир Борисович стал гостем на ютуб-канале "Психология звёзд", где раскрыл подробности ещё одной трагедии, которая давно произошла в их семье. Жанна родилась вместе с братом-близнецом, однако мальчик вскоре умер.

Скриншот © YouTube / "Психология звёзд"

Скриншот © YouTube / "Психология звёзд"

Папа Жанны поехал в Одессу, чтобы помочь маме, которая заболела. Тогда же случились преждевременные роды у его супруги Ольги. Мужчина смог вернуться только через три дня, но новорождённых уже отправили в разные больницы. К сыну родителей не пускали, а потом сообщили страшную весть: спасти малыша не удалось.

Дети родились семимесячными. Жанночка была 1,3 кг, 37 см, а мальчик 2,64 кг, но у него были асфиксия, непроходимость кишечника. Жанночку отвезли в одну больницу, его — в другую. <...> Через две недели нам позвонили и сказали, что мальчик умер. Я приехал, и меня спросили: "Будете хоронить?" <...> Передо мной выложили семь трупиков, я подошёл и сразу узнал сына — он так был на меня похож. И больше я его не видел. А Жанночка пролежала в больнице больше месяца, набрала вес, и её выписали

Владимир Борисович

Отец Жанны

Фото © Instagram / friskefan_

Фото © Instagram / friskefan_

Родители не видели похороны малыша. Мужчина признался, что на погребение у них даже не было денег. Первое время супруги сильно переживали потерю, но потом боль стала сходить на нет — не без помощи психолога. Однако Жанна никогда не забывала о братике, даже когда её настигла страшная болезнь.

Жанночка очень часто его вспоминала. Она ещё такую вещь сказала, когда заболела: "Это меня братик к себе зовёт"

Владимир Борисович

Отец Жанны

Фото © Instagram / friskefan_

Фото © Instagram / friskefan_

Напомним, что Жанна Фриске, певица, актриса и экс-солистка группы "Блестящие", скончалась в 2015 году после почти двух лет борьбы с раком. С тех пор её родителям приходится вести борьбу за внука с бывшим избранником Жанны Дмитрием Шепелевым, который запрещает им видеться.

"Мама, мне было больно": Бывшая жена Мамаева раскрыла, что футболист поднимал руку на её сына

"Мама, мне было больно": Бывшая жена Мамаева раскрыла, что футболист поднимал руку на её сына

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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