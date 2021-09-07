Дети родились семимесячными. Жанночка была 1,3 кг, 37 см, а мальчик 2,64 кг, но у него были асфиксия, непроходимость кишечника. Жанночку отвезли в одну больницу, его — в другую. <...> Через две недели нам позвонили и сказали, что мальчик умер. Я приехал, и меня спросили: "Будете хоронить?" <...> Передо мной выложили семь трупиков, я подошёл и сразу узнал сына — он так был на меня похож. И больше я его не видел. А Жанночка пролежала в больнице больше месяца, набрала вес, и её выписали

Владимир Борисович Отец Жанны