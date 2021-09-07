"Братик зовёт меня к себе": Отец Жанны Фриске раскрыл подробности об умершем близнеце певицы, которого она никак не могла забыть
Родителям звезды дважды пришлось пережить смерть детей, что оставило незаживающие раны.
Скриншот © YouTube / "Психология звёзд". Фото © Instagram / friskefan_
Отец скончавшейся певицы Владимир Борисович стал гостем на ютуб-канале "Психология звёзд", где раскрыл подробности ещё одной трагедии, которая давно произошла в их семье. Жанна родилась вместе с братом-близнецом, однако мальчик вскоре умер.
Скриншот © YouTube / "Психология звёзд"
Папа Жанны поехал в Одессу, чтобы помочь маме, которая заболела. Тогда же случились преждевременные роды у его супруги Ольги. Мужчина смог вернуться только через три дня, но новорождённых уже отправили в разные больницы. К сыну родителей не пускали, а потом сообщили страшную весть: спасти малыша не удалось.
Дети родились семимесячными. Жанночка была 1,3 кг, 37 см, а мальчик 2,64 кг, но у него были асфиксия, непроходимость кишечника. Жанночку отвезли в одну больницу, его — в другую. <...> Через две недели нам позвонили и сказали, что мальчик умер. Я приехал, и меня спросили: "Будете хоронить?" <...> Передо мной выложили семь трупиков, я подошёл и сразу узнал сына — он так был на меня похож. И больше я его не видел. А Жанночка пролежала в больнице больше месяца, набрала вес, и её выписали
Родители не видели похороны малыша. Мужчина признался, что на погребение у них даже не было денег. Первое время супруги сильно переживали потерю, но потом боль стала сходить на нет — не без помощи психолога. Однако Жанна никогда не забывала о братике, даже когда её настигла страшная болезнь.
Жанночка очень часто его вспоминала. Она ещё такую вещь сказала, когда заболела: "Это меня братик к себе зовёт"
Напомним, что Жанна Фриске, певица, актриса и экс-солистка группы "Блестящие", скончалась в 2015 году после почти двух лет борьбы с раком. С тех пор её родителям приходится вести борьбу за внука с бывшим избранником Жанны Дмитрием Шепелевым, который запрещает им видеться.
WOW-stars
Ида Галич рассказала, почему бывший муж подал на развод спустя три года брака, оставив её с ребёнком
сегодня в 13:46
19-летний внук Михаила Шуфутинского вырос его полной копией, но вместо дедушкиного шансона выбрал рэп
сегодня в 10:14
"Нас приняли": Глюкоза рассказала, как в 15 лет попала в Бутырку из-за наркотиков
сегодня в 08:30
Комментариев: 0