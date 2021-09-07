Ида Галич рассказала, почему бывший муж подал на развод спустя три года брака, оставив её с ребёнком
Блогерша призналась, что в последние месяцы Алан даже не приезжал к сыну из-за работы, предпочтя онлайн-звонки.
31-летняя блогерша Ида Галич в начале года поразила фанатов новостью о том, что разводится с бизнесменом Аланом Басиевым. Никаких подробностей телеведущая тогда давать не хотела, однако теперь решилась на откровенность. В интервью с Катериной Гордеевой блогерша призналась, что не собиралась расставаться с мужем и, разумеется, даже не думала о разводе. Но Алан всё решил по-своему.
Я думала, что буду жить с Аланом всю свою жизнь, всегда. Я так думала вплоть до дня, как мы решили развестись. Это тема больная до сих пор. Никто так не любил, как мы любили друг друга. Бывают ситуации, когда ты понимаешь, — нет. Наступает момент, когда ты понимаешь, — либо вы убьёте друг друга через год, либо нужно что-то делать. Мы поняли это оба, но инициатором развода был Алан. Он сказал: "Либо вот так, либо мы разводимся". А я ему сказала, что вот так я не могу сделать. Значит, мы разводимся
Какое именно условие Иде поставил бывший муж, она не уточнила. Лишь отметила, что оно не имело никакого отношения к финансам. В прошлом году Forbes включил телеведущую в тройку самых богатых инста-блогеров, указав на доход в 0,85 млн долларов (62 млн рублей). Однако таким заработком не смог похвастаться Алан Басиев, с которым блогерша тогда была ещё в браке.
Ну нет, не знаю, кто распускает эти *** слухи! Алан, будучи со мной в отношениях, зарабатывал много! Я получала и сумочки, и брюлики, жили мы прекрасным образом! Здесь деньги были вообще ни при чём. Я изначально выходила замуж за человека, у которого было меньше денег, мне это было совершенно неважно
Ида и Алан поженились в 2018-м, и спустя год у них родился сын Леон. Сейчас, после развода, малыш живёт вместе с мамой и редко видит папу. По словам блогерши, бывший муж раньше приезжал, но уже несколько месяцев он работает в другом городе, а потому ограничивается лишь онлайн-звонками.
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