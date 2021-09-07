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"Мама, мне было больно": Бывшая жена Мамаева раскрыла, что футболист поднимал руку на её сына

Экс-супруги продолжают скандалить и пикироваться, раскрывая публике всё новые неприглядные детали их брака.

7 сентября, 13:14

Фото © Instagram / alana_mamaeva

На этот раз Алана Мамаева обвинила бывшего мужа в том, что он поднимал руку на её сына от предыдущих отношений. Сначала Павел принял мальчика как родного, однако теперь, по словам экс-модели, выяснились пугающие детали.

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Алана рассказала в инстаграм-сториз, что после развода ей удалось выведать у сына, что Павел срывал зло на ребёнке и бил его по голове. Из-за этого мальчик стал пугливым и по привычке часто прикрывал голову руками. Сейчас рассерженная и шокированная мать собирается работать с психологом.

После развода я спрашивала [...] бил ли его папа. Он говорит: "Нет, не бил". А потом случайно я как-то спросила его: "А по голове?" И тут он говорит: "Да, мама, мне же было больно", — и опять за голову схватился

Алана Мамаева

Фото © Telegram / "Только никому"

Фото © Telegram / "Только никому"

Также Алана язвительно поинтересовалась, будет ли футболист бить сына его новой избранницы. Любовницей Мамаева оказалась подруга экс-модели — блогерша Надежда Санько.

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Однако футболист, которому Алана родила дочь, ранее и сам наговорил в адрес экс-возлюбленной много нелестных слов. Павел назвал девушку дьяволом и обвинил в пиаре и лжи, заявив, что не отказывается от алиментов и переводит бывшей жене суммы больше, чем она озвучивает. По словам Мамаева, он рад, что развёлся, и счастлив в новых отношениях.

Бывшая жена Мамаева слила в Сеть его пьяное видео, на котором он с трудом может разговаривать

Бывшая жена Мамаева слила в Сеть его пьяное видео, на котором он с трудом может разговаривать

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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