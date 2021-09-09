Правительство по инициативе "Единой России" продлило мораторий на проверки малого бизнеса

Правительство по инициативе "Единой России" продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая на заседании кабмина 9 сентября.

По словам премьера, эта мера коснётся порядка 100 тысяч субъектов предпринимательства и избавит бизнес от лишней нагрузки, позволив компаниям не отвлекаться на лишние проверки и быстрее восстановиться. При этом будет сделан ряд исключений, предупредил Мишустин.

"Мораторий не будет распространяться на проверки объектов, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей, — те, что отнесены к чрезвычайно высокому и к высокому риску. На предприятия, работающие на основе лицензий, и на те, где используется атомная энергия", — перечислил он.