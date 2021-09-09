НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Правительство по инициативе "Единой России" продлило мораторий на проверки малого бизнеса

Эта мера избавит бизнес от лишней нагрузки, позволив компаниям не отвлекаться на лишние проверки и быстрее восстановиться.

9 сентября, 11:06

Фото © Shutterstock

Правительство по инициативе "Единой России" продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая на заседании кабмина 9 сентября.

По словам премьера, эта мера коснётся порядка 100 тысяч субъектов предпринимательства и избавит бизнес от лишней нагрузки, позволив компаниям не отвлекаться на лишние проверки и быстрее восстановиться. При этом будет сделан ряд исключений, предупредил Мишустин.

"Мораторий не будет распространяться на проверки объектов, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей, — те, что отнесены к чрезвычайно высокому и к высокому риску. На предприятия, работающие на основе лицензий, и на те, где используется атомная энергия", — перечислил он.

На поддержку бизнеса и НКО в России выделят дополнительные восемь миллиардов рублей

На поддержку бизнеса и НКО в России выделят дополнительные восемь миллиардов рублей

Напомним, с конца марта 2020 года в России из-за ситуации с пандемией коронавируса был введён мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, существенно ограничены возможности контролёров по проведению внеплановых проверок. А в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил законодательно запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Единая Россия" законодательно обеспечит модернизацию почтовых отделений

сегодня в 11:18

Правительство почтило минутой молчания память погибшего главы МЧС Зиничева

сегодня в 09:45

Белоруссия временно приостановила прокачку российской нефти в Европу

сегодня в 11:11
Life

В Депздраве Москвы назвали очень высокой вероятность четвертой волны ковида

сегодня в 11:38

Спецслужбы США выложили новые фото теракта 9/11, на которые невозможно смотреть со спокойным сердцем

сегодня в 11:39

Новости партнеров

Layer 1