В Москве от коронавируса привилось более 4,8 миллиона человек

А ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что оба компонента вакцины от коронавируса получило 39 миллионов жителей России. При этом она отметила, что первым компонентом привилось 46 миллионов граждан. Также Лайф писал о том, что Росздравнадзор не выявил проблем с безопасностью вакцин от ковида. По данным главы ведомства, зафиксированные нежелательные реакции после прививки и их частота не выходят за рамки инструкции по медицинскому применению.