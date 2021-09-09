В Москве от коронавируса привилось более 4,8 миллиона человек
Всего в стране оба компонента вакцины получило 39 миллионов россиян.
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В Москве прививки от коронавирусной инфекции уже сделало свыше 4,8 миллиона человек, сообщил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Более 4,8 миллиона человек вакцинированы от CoViD-19", — следует из материалов презентации главы Депздрава, представленной на Форуме социальных инноваций регионов.
А ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что оба компонента вакцины от коронавируса получило 39 миллионов жителей России. При этом она отметила, что первым компонентом привилось 46 миллионов граждан. Также Лайф писал о том, что Росздравнадзор не выявил проблем с безопасностью вакцин от ковида. По данным главы ведомства, зафиксированные нежелательные реакции после прививки и их частота не выходят за рамки инструкции по медицинскому применению.
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