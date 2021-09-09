Путин о погибшем главе МЧС Зиничеве: Он до конца исполнил свой долг, спасая жизнь другого человека

Президент России Владимир Путин начал заседание оргкомитета "Победа" с добрых слов в память об ушедшем из жизни руководителе МЧС России Евгении Зиничеве. Глава государства увидел символизм в том, что главный спасатель России погиб, спасая чужую жизнь.

Путин о главе МЧС Зиничеве: Погиб сам, спасая жизнь другого человека Видео © LIFE

"Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг: погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека", — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что вчера в подмосковном Ногинске произошла ещё одна трагедия — в жилом доме взорвался газ, из-за чего погибло семь человек.