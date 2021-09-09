Путин о погибшем главе МЧС Зиничеве: Он до конца исполнил свой долг, спасая жизнь другого человека
Российский лидер начал заседание оргкомитета "Победа" с минуты молчания в память о погибшем министре и жителях Ногинска, чья жизнь прервалась вчера в результате взрыва бытового газа.
Президент России Владимир Путин начал заседание оргкомитета "Победа" с добрых слов в память об ушедшем из жизни руководителе МЧС России Евгении Зиничеве. Глава государства увидел символизм в том, что главный спасатель России погиб, спасая чужую жизнь.
Путин о главе МЧС Зиничеве: Погиб сам, спасая жизнь другого человека
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"Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг: погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека", — подчеркнул Путин.
Глава государства напомнил, что вчера в подмосковном Ногинске произошла ещё одна трагедия — в жилом доме взорвался газ, из-за чего погибло семь человек.
"Я вас прошу минутой молчания почтить память ушедших всех наших граждан", — обратился к собравшимся российский лидер.
Напомним, что взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже, в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Погибло семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В тот же день глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.
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