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В Депздраве Москвы назвали очень высокой вероятность четвёртой волны ковида

Как рассказал Алексей Хрипун, за три предыдущие волны власти отработали технологию по перепрофилированию коронавирусных госпиталей.

9 сентября, 11:38

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун считает вероятность четвёртой волны коронавируса в столице очень высокой. Об этом говорится в презентации на Форуме социальных инноваций регионов.

"Мы чётко знаем, что будет сейчас в сентябре. А вероятность четвёртой волны, она очень высокая", цитирует сообщение ТАСС.

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Он отметил, что за три предыдущие волны власти отработали технологию по перепрофилированию коронавирусных госпиталей — для перепрофилирования клиники на одну тысячу коек теперь достаточно порядка двух недель.

А ранее главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко озвучил прогноз, согласно которому четвёртая волна коронавируса в нашей стране может начаться в конце сентября – начале октября. А вот по мнению заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петра Чумакова, начало нового подъёма заболеваемости стоит ожидать приблизительно в ноябре.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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