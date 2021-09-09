В Депздраве Москвы назвали очень высокой вероятность четвёртой волны ковида

Глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун считает вероятность четвёртой волны коронавируса в столице очень высокой. Об этом говорится в презентации на Форуме социальных инноваций регионов.

"Мы чётко знаем, что будет сейчас в сентябре. А вероятность четвёртой волны, она очень высокая", — цитирует сообщение ТАСС.

Он отметил, что за три предыдущие волны власти отработали технологию по перепрофилированию коронавирусных госпиталей — для перепрофилирования клиники на одну тысячу коек теперь достаточно порядка двух недель.