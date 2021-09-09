Пострадавшим при взрыве в Ногинске девочкам подарили самокат и велосипед
Мама сестёр рассказала главе округа, что дети чувствуют себя хорошо. Отец приходит их навещать из соседнего отделения.
Видео © t.me / "360"
Девочки, пострадавшие в результате взрыва бытового газа в ногинской девятиэтажке, расстроились из-за потери велосипеда и самоката при происшествии. Глава Богородского округа Игорь Сухих решил порадовать их и лично вручил им подарки, сообщает телеканал "360".
Глава округа пришёл в больничную палату и подарил старшей сестре Анжелике новый самокат, а младшей Алисе белый велосипед с розовой корзинкой. Девочка сразу забралась на него, и Сухих предложил ей попробовать прокатиться на велосипеде по коридору больницы, но только с разрешения врачей. Мама девочек Наталья рассказала главе, что дети чувствуют себя хорошо. Отец приходит их навещать из соседнего отделения, так как сёстрам ещё страшно оставаться одним.
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Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл сегодня в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Их поиски осложняет угроза обрушения верхних этажей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
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