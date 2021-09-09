Пострадавшим при взрыве в Ногинске девочкам подарили самокат и велосипед

Девочки, пострадавшие в результате взрыва бытового газа в ногинской девятиэтажке, расстроились из-за потери велосипеда и самоката при происшествии. Глава Богородского округа Игорь Сухих решил порадовать их и лично вручил им подарки, сообщает телеканал "360" .

Глава округа пришёл в больничную палату и подарил старшей сестре Анжелике новый самокат, а младшей Алисе белый велосипед с розовой корзинкой. Девочка сразу забралась на него, и Сухих предложил ей попробовать прокатиться на велосипеде по коридору больницы, но только с разрешения врачей. Мама девочек Наталья рассказала главе, что дети чувствуют себя хорошо. Отец приходит их навещать из соседнего отделения, так как сёстрам ещё страшно оставаться одним.