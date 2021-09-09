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У известной инста-блогерши угнали Bentley под предлогом помощи с техосмотром

Полгода девушка верила словам приятеля и ждала окончания "ремонта", а затем обратилась в полицию.

9 сентября, 12:54
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CADlIvTnUDt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mr.presidents_wife</a></p>

Фото © Instagram/mr.presidents_wife

У 27-летней инста-блогерши Кристины Кириной знакомый угнал машину Bentley Continental под предлогом помощи с ремонтом и СТО. Доверчивая девушка вместе с авто передала знакомому по имени Максим и документы на иномарку, пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Молодой человек якобы отвёз машину на СТО и несколько месяцев обещал потерпевшей вскоре автомобиль вернуть. Спустя почти полгода девушка поняла, что машину ей никто возвращать не собирается, и решила обратиться с заявлением в полицию", — сообщил собеседник портала.

Теперь полиция проводит проверку по заявлению блогерши. Правоохранители разыскивают загадочного Максима и чёрный Bentley Continental.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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