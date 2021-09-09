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Поджигатель машины с девочкой под Иркутском ранее угрожал её матери и бабушке

Компания автовладелицы оказывала клининговые услуги торговому центру, где мужчина работал управляющим.

9 сентября, 12:45
<p>Фото © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PcG4wtYviMA&t=42s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Скриншот из видео СУ СКР по Иркутской области</a></p>

Фото © Скриншот из видео СУ СКР по Иркутской области

Дмитрий Маценко, который в Иркутской области поджёг "мазду" с шестилетней девочкой внутри, знаком с владелицей иномарки и ранее уже угрожал ей. Об этом Лайфу рассказал источник, близкий к следствию.

53-летний подозреваемый работал управляющим торгового центра "Сильвер молл". Компания автовладелицы оказывала клининговые услуги этому ТЦ, а её мать занимала в фирме должность бухгалтера. По мнению следствия, причиной поджога мог стать денежный конфликт. При этом сама Анастасия утверждает, что денежных проблем у них с Маценко не было. По словам владелицы машины, поджигатель просто сумасшедший, у него что-то произошло с головой, и ранее он неоднократно высказывал угрозы в их адрес. Также собеседник Лайфа уточнил, что Анастасия дружила с бывшей женой поджигателя.

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Напомним, происшествие случилось в Иркутской области. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью иномарку и поджёг её, а затем умчался на машине, за рулём которой была его сестра. Их сейчас разыскивают.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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