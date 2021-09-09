Поджигатель машины с девочкой под Иркутском ранее угрожал её матери и бабушке

Дмитрий Маценко, который в Иркутской области поджёг "мазду" с шестилетней девочкой внутри, знаком с владелицей иномарки и ранее уже угрожал ей. Об этом Лайфу рассказал источник, близкий к следствию.

53-летний подозреваемый работал управляющим торгового центра "Сильвер молл". Компания автовладелицы оказывала клининговые услуги этому ТЦ, а её мать занимала в фирме должность бухгалтера. По мнению следствия, причиной поджога мог стать денежный конфликт. При этом сама Анастасия утверждает, что денежных проблем у них с Маценко не было. По словам владелицы машины, поджигатель просто сумасшедший, у него что-то произошло с головой, и ранее он неоднократно высказывал угрозы в их адрес. Также собеседник Лайфа уточнил, что Анастасия дружила с бывшей женой поджигателя.