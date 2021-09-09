НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умер актёр сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас

За последний год он перенёс два инсульта и практически не выходил из дома.

9 сентября, 12:25
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/euro/34218/foto/321830/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Фото © Kino-teatr.ru

В Польше в возрасте 90 лет скончался известный актёр советского периода Веслав Голас. Об этом со ссылкой на его родственников сообщает Gazeta Wyborcza.

По данным журналистов, в прошлом году Голас перенёс инсульт, после чего его состояние сильно ухудшилось. Артист практически не выходил из дома. На прошлой неделе у него случился второй инсульт. До своего 91-го дня рождения Веслав Голас не дожил всего месяц.

Умер румынский режиссёр Ион Карамитру

Умер румынский режиссёр Ион Карамитру

Веслав Голас родился в 1930 году в Кельце. В возрасте 14 лет он был арестован гестапо и подвергся пыткам, а после войны отучился в театральной академии. Наибольшую популярность актёру принесла роль в польском сериале "Четыре танкиста и собака" (1966), который показывали не только в Польше, но и во многих республиках Советского Союза.

Ранее Лайф сообщал, что на 89-м году жизни умер легендарный французский актёр Жан-Поль Бельмондо.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Принесите кота и лампу: Как Лукашенко довёл Польшу до истерики

вчера в 09:38

"Женя, это успех": Захарова сравнила Попова с Трампом из-за блокировки его аккаунта в Twitter

сегодня в 12:31

Shell заявила об опасности банкротства некоторых АЗС в России

сегодня в 13:17

Двойные стандарты: Почему ключевых футболистов "Зенита" отстранили перед матчем Лиги чемпионов

сегодня в 13:17

Застрявший из-за переворота в Гвинее форвард "Локомотива" вернулся в Москву

сегодня в 13:11

Новости партнеров

Layer 1