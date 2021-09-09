Умер актёр сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас

В Польше в возрасте 90 лет скончался известный актёр советского периода Веслав Голас. Об этом со ссылкой на его родственников сообщает Gazeta Wyborcza.

По данным журналистов, в прошлом году Голас перенёс инсульт, после чего его состояние сильно ухудшилось. Артист практически не выходил из дома. На прошлой неделе у него случился второй инсульт. До своего 91-го дня рождения Веслав Голас не дожил всего месяц.

Веслав Голас родился в 1930 году в Кельце. В возрасте 14 лет он был арестован гестапо и подвергся пыткам, а после войны отучился в театральной академии. Наибольшую популярность актёру принесла роль в польском сериале "Четыре танкиста и собака" (1966), который показывали не только в Польше, но и во многих республиках Советского Союза.