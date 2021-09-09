В тестировании УГ участвовала компания из США
Эксперты выявили 134 тестировщиков программного обеспечения, разработанного при участии американских компаний. Эти фирмы связаны с военным ведомством, где работают бывшие сотрудники Пентагона.
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Американская компания участвовала в тестировании технологии УГ, которая даёт рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определённых кандидатов не от партии власти. Об этом сообщил председатель временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России Андрей Климов.
Всего эксперты вычислили 134 так называемых тестировщиков, а также установили личность лица, которое всех их объединяет.
"Это Рубанов Роман Викторович. По информации, которую мне передали, это директор по спецпроектам аэрокосмической компании Momentus Space, США. Компания работает с Пентагоном. Её президентом является бывший сотрудник Пентагона, а исполнительным директором — бывший заместитель министра обороны США", — сообщил Климов.
Подтверждает "американские" корни тестирования скандальной технологии и глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв. По его словам, в последнее время наблюдается усиление попыток внешних сил вовлечь российских граждан в деструктивную деятельность накануне выборов, предстоящих 19 сентября.
"В данном случае мы вновь сталкиваемся с прямым вмешательством в наши внутренние дела, которое даже не пытаются завуалировать", — отметил Пискарёв.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту УГ, так как тот связан с экстремистской организацией. Кроме того, ведомство потребовало от Apple и Google удалить связанное с ФБК приложение. В Роскомнадзоре подчеркнули, что игнорирование предписания является нарушением российского законодательства и влечёт административную ответственность.
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