НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Установлена личность москвички, оставившей младенца в мусоропроводе

Выяснилось, что ранее она уже воспитывала дочь, но органы опеки лишили её родительских прав на ребёнка.

9 сентября, 12:15

Подъезд, в котором нашли новорождённую девочку. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Правоохранители выяснили личность женщины, которая выбросила новорождённого ребёнка в мусоропровод в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Оказалось, что горе-мать проживает в том же самом доме, где оставила ребёнка. В свои 37 лет она уже имеет 15-летнюю дочь, но лишена на неё родительских прав. С тех пор девочка проживает с бабушкой.

Врачи не нашли видимых травм у младенца, найденного в мусоропроводе в Москве

Врачи не нашли видимых травм у младенца, найденного в мусоропроводе в Москве

"Прокуратура Москвы контролирует ход расследования по уголовному делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка")", — добавили в ведомстве.

Напомним, новорождённую малышку нашли на юго-западе Москвы в помещении мусоропровода, где до вывоза хранится мусор, выбрасываемый жильцами дома. По оценкам, с момента появления девочки на свет едва ли прошли сутки.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Врачи не нашли видимых травм у младенца, найденного в мусоропроводе в Москве

сегодня в 10:45

Поджигатель машины с девочкой под Иркутском ранее угрожал её матери и бабушке

сегодня в 12:45

"Страшно, мы тоже так греемся": Жители Ногинска несут цветы к многоэтажке, где семь человек погибли при взрыве газа

сегодня в 13:09

В российском регионе отменили требование о вакцинации 80% сотрудников определённых сфер

сегодня в 13:19

Звёзды прошли тест по школьной программе, который с треском провалила Ивлеева, и результаты удивляют

сегодня в 13:22

Новости партнеров

Layer 1