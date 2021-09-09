Установлена личность москвички, оставившей младенца в мусоропроводе
Выяснилось, что ранее она уже воспитывала дочь, но органы опеки лишили её родительских прав на ребёнка.
Подъезд, в котором нашли новорождённую девочку. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Правоохранители выяснили личность женщины, которая выбросила новорождённого ребёнка в мусоропровод в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Оказалось, что горе-мать проживает в том же самом доме, где оставила ребёнка. В свои 37 лет она уже имеет 15-летнюю дочь, но лишена на неё родительских прав. С тех пор девочка проживает с бабушкой.
"Прокуратура Москвы контролирует ход расследования по уголовному делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка")", — добавили в ведомстве.
Напомним, новорождённую малышку нашли на юго-западе Москвы в помещении мусоропровода, где до вывоза хранится мусор, выбрасываемый жильцами дома. По оценкам, с момента появления девочки на свет едва ли прошли сутки.
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