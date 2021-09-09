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Депутаты Верховной рады устроили драку из-за оскорблений в адрес Зеленского

Тищенко подошёл к спикеру, перекрыл рукой его микрофон и выдворил коллегу с трибуны.

9 сентября, 11:54

Замглавы "Слуги народа" Николай Тищенко напал во время пленарного заседания Верховной рады на исключённого из фракции Гео Лероса. Потасовка случилась, когда Лерос начал оскорблять лидера Незалежной Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака из-за срыва операции против 33 россиян в Минске.

"Нас, украинцев, интересует, кто из этой парочки — господин Зеленский или его секретарша Ермак — слили эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие должности, но вы превращаете эту страну в мафию", — заявил Лерос.

В этот момент к нардепу подошёл Николай Тищенко, перекрыл рукой его микрофон и начал оттаскивать спикера с трибуны. Лероса и Тищенко разняли присутствующие парламентарии. После инцидента заседание продолжилось в привычном режиме.

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Авторы
Ирина Фальке
Ирина Фальке

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