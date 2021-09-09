Всех российских школьников обучат плаванию до 2030 года

До 2030 года в России планируется обучить всех школьников в общеобразовательных учреждениях плаванию. Об этом заявил директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Максим Уразов.

В ходе форума "Россия — спортивная держава" он отметил, что этот навык будет сопровождать человека всю его жизнь со школьной скамьи. Для реализации плана запущена программа "Плавание для всех".

"Сейчас мы готовимся к реализации второго этапа. Это очень важный этап, когда мы от эксперимента переходим к масштабированию проекта во всех субъектах. Первая задача — до конца года отработать и реализовать все региональные программы плавания", — сказал Уразов.

Он сообщил, что в Министерстве спорта был разработан специальный модуль обучения плаванию. В настоящий момент очень важно, чтобы он начал работать во всех общеобразовательных школах и учреждениях.