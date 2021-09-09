Twitter заблокировал аккаунт телеведущего Евгения Попова

Ранее Лайф рассказывал о скандале, который произошёл с "Твиттером" в Нигерии. В начале лета соцсеть удалила сообщение лидера страны Мохаммаду Бухари, в котором он пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. Помимо сообщения президента был также временно заблокирован его аккаунт. В результате власти распорядились ограничить доступ к сервису на территории страны, а нарушителей запрета о блокировке пообещали судить.