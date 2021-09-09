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Twitter заблокировал аккаунт телеведущего Евгения Попова

Конкретную причину администрация соцсети не озвучила, ограничившись тем, что он якобы нарушил правила сервиса.

9 сентября, 11:42

Скриншот © YouTube / "60 минут"

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт ведущего политического ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1" Евгения Попова. Он же участвует в предстоящих выборах в Госдуму.

"Действие учётной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учётных записей, которые нарушают правила Twitter", — гласит сообщение, которое теперь размещено в аккаунте Попова.

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Ранее Лайф рассказывал о скандале, который произошёл с "Твиттером" в Нигерии. В начале лета соцсеть удалила сообщение лидера страны Мохаммаду Бухари, в котором он пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. Помимо сообщения президента был также временно заблокирован его аккаунт. В результате власти распорядились ограничить доступ к сервису на территории страны, а нарушителей запрета о блокировке пообещали судить.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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