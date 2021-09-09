Названы самые популярные среди россиян треки лета 2021-го

Летом "Сберзвук" предлагал пользователям подбирать музыку под настроение, используя эмодзи или их сочетание. Таким образом, аудиосервис выяснил, какие треки больше всего слушали россияне по смайликам в течение трёх месяцев.









Несмотря на карантин, летняя погода пробуждала в горожанах оптимизм, и чаще всего они просили весёлую, радостную и спокойную музыку. Так самыми популярными подборками за лето стали "Вечеринка", "Чарт "Тиктока" и "Рок-хиты". Также с наступлением каникул возросло число прослушиваний детской музыки (в частности, подборки "Зарядка с ребёнком", "Колыбельные" и "Сказки"). Во время введения недельных выходных из-за распространения коронавируса россияне чаще стали искать треки по смайликам "отдых", "дом", "радость", "спокойствие".

По утрам чаще всего пользователи включали Dancing With A Stranger Сэма Смита и Normani, Photograph от Эда Ширана и романтичный трек Waiting от KIAN. Когда в Москве и Подмосковье ввели QR-коды и не все могли посещать рестораны, начал плавно расти спрос на музыку для свиданий дома. Чаще всего пары включали "Ночную романтику" с треками In Your Eyes — The Weeknd, X.O. — The Limba, "Салют, Вера" — Mona Songz.

По данным "Сберзвука", главной песней лета-2021 стала "Птичка" от HammAli & Navai. На втором месте — "Я в моменте" Эльдара Джарахова и Markul. На третьем — "Истеричка" поп-группы Artik & Asti. В десятку лидеров также вошли треки "Пошла жара" GAYAZOV$ BROTHER$, Filatov & Karas, Amore Море, Goodbye от Filatov & Karas и Мумий Тролль, "На часах ноль-ноль" группы Dabro, "Дождь" Ramil’ и BESTSELLER от Макса Барских и Zivert.

Среди иностранных музыкальных композиций самой популярной стала Rampampam от румынской певицы Минелли. Второе место занял победитель Евровидения-2021 — рок-группа Maneskin. На третьем месте — Astronaut in the ocean австралийского рэпера Masked Wolf.