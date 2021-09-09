Путин поддержал предложение "Единой России" о 12 новых городах трудовой доблести

Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании оргкомитета "Победа" попросил президента РФ Владимира Путина присвоить почётное звание "Город трудовой доблести" ещё 12 городам. Глава государства согласился с данной инициативой.

Глава государства также предложил ЕР взять на себя обязанность привести в городах трудовой доблести в порядок все памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. Путин напомнил, что этого звания уже удостоено 32 города.

"Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время", — сказал глава государства.

Как пояснил Путин, это звание получат Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.