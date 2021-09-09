НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин поддержал предложение "Единой России" о 12 новых городах трудовой доблести

Он предложил партии взять на себя обязанность привести в этих населённых пунктах в порядок все памятники, посвящённые ВОВ.

9 сентября, 12:23

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании оргкомитета "Победа" попросил президента РФ Владимира Путина присвоить почётное звание "Город трудовой доблести" ещё 12 городам. Глава государства согласился с данной инициативой.

Глава государства также предложил ЕР взять на себя обязанность привести в городах трудовой доблести в порядок все памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. Путин напомнил, что этого звания уже удостоено 32 города.

"Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время", — сказал глава государства.

Как пояснил Путин, это звание получат Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.

Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах

Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах

Ранее Лайф рассказывал о всероссийской конференции городов трудовой доблести в Крыму. На ней обсуждалось, как прививать студентам и школьникам любовь к Родине, а также как их воспитывать на примере трудовых подвигов времён Великой Отечественной войны.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Путин рассказал о причинах нового витка кризиса в Афганистане

сегодня в 13:11

"Единая Россия" законодательно обеспечит модернизацию почтовых отделений

сегодня в 11:18

"Женя, это успех": Захарова сравнила Попова с Трампом из-за блокировки его аккаунта в Twitter

сегодня в 12:31

В российском регионе отменили требование о вакцинации 80% сотрудников определённых сфер

сегодня в 13:19

Двойные стандарты: Почему ключевых футболистов "Зенита" отстранили перед матчем Лиги чемпионов

сегодня в 13:17

Новости партнеров

Layer 1