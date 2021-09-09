Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила кандидата в депутаты и телеведущего Евгения Попова с блокировкой его аккаунта в Twitter. Его статус таким жестом "приравняли" к статусу экс-президента США Дональда Трампа, написала она в "Телеграме".

"Очень показательная история... Обычно мы квалифицируем это как цензуру, вмешательство и так далее. Но в данном случае это ещё и признание. Первый раз вижу, чтобы статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты ГД России. Женя, это успех", — обратилась к Попову Захарова.