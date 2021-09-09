"Женя, это успех": Захарова сравнила Попова с Трампом из-за блокировки его аккаунта в Twitter
Дипломат назвала данную историю очень показательной и пошутила, что телеведущего боятся больше бывшего американского лидера.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила кандидата в депутаты и телеведущего Евгения Попова с блокировкой его аккаунта в Twitter. Его статус таким жестом "приравняли" к статусу экс-президента США Дональда Трампа, написала она в "Телеграме".
"Очень показательная история... Обычно мы квалифицируем это как цензуру, вмешательство и так далее. Но в данном случае это ещё и признание. Первый раз вижу, чтобы статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты ГД России. Женя, это успех", — обратилась к Попову Захарова.
Дипломат пошутила, что кандидата в депутаты боятся больше, чем бывшего американского лидера, хотя тот в должности был, а Попов "только претендует".
Напомним, "Твиттер" ранее приостановил действие аккаунта Евгения Попова, в качестве причины указав нарушения правил пользования сервисом.
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