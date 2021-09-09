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Суэцкий канал вновь оказался заблокирован из-за севшего на мель сухогруза

Причиной пробки стало судно Coral Crystal под флагом Панамы, построенное в 2012 году.

9 сентября, 12:51
<p>Cухогруз Coral Crystal. Фото © JackiePritchard / <a href="https://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:465600/ships" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MarineTraffic.com </a></p>

Cухогруз Coral Crystal. Фото © JackiePritchard / MarineTraffic.com

Судоходство по Суэцкому каналу приостановили во второй раз за год из-за севшего на мель сухогруза. Об этом сообщает портал Al-Ain. На этот раз причиной пробки стало судно Coral Crystal под флагом Панамы, построенное в 2012 году. Заблокированными оказались четыре корабля, идущие в сторону Суэца из Порт-Саида.

Управление транспортной артерии было вынуждено временно приостановить навигацию, пока продолжались работы по освобождению корабля. На данным момент, как сообщает Sky News Arabia, судно было успешно снято с мели и канал вновь открыт.

Заблокировавший в марте Суэцкий канал контейнеровоз успешно прошёл через него

Заблокировавший в марте Суэцкий канал контейнеровоз успешно прошёл через него

Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.

Лайф писал, что в пробке из-за блокировки Суэцкого канала застряло 60 тысяч овец и более 400 коров, а суммарный ущерб мировой экономике от недельного затора в канале может составить 230 млрд долларов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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