Суэцкий канал вновь оказался заблокирован из-за севшего на мель сухогруза

Судоходство по Суэцкому каналу приостановили во второй раз за год из-за севшего на мель сухогруза. Об этом сообщает портал Al-Ain. На этот раз причиной пробки стало судно Coral Crystal под флагом Панамы, построенное в 2012 году. Заблокированными оказались четыре корабля, идущие в сторону Суэца из Порт-Саида.

Управление транспортной артерии было вынуждено временно приостановить навигацию, пока продолжались работы по освобождению корабля. На данным момент, как сообщает Sky News Arabia, судно было успешно снято с мели и канал вновь открыт.

Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.