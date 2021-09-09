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Напавшего на таксиста помощника прокурора уволили после материала Лайфа

Ранее буйный сотрудник избил приехавшего на вызов водителя со словами "Проститутка, я тебе сейчас переломаю всё".

9 сентября, 12:55
<p>Кадр видео © LIFE</p>

Кадр видео © LIFE

После материала Лайфа о том, что в Москве пьяный помощник прокурора избил таксиста, мужчину уволили из Черёмушкинской межрайонной прокуратуры. Об этом нам рассказали в столичном надзорном органе.

"По результатам служебной проверки он уволен из органов прокуратуры за нарушение Присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника", — говорится в сообщении.

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Напомним, эту историю Лайфу рассказал сам пострадавший таксист. По его словам, пьяный помощник прокурора Черёмушкинской межрайонной прокуратуры Санал Носонов избил его и угрожал расправой. В подтверждение своих слов водитель показал видео, на котором сотрудник правоохранительных органов распускает руки и грубо себя ведёт. А причиной конфликта стало то, что таксист из-за ограничительных знаков не смог подъехать ближе, чем того хотела нетрезвая компания.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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