Напавшего на таксиста помощника прокурора уволили после материала Лайфа

После материала Лайфа о том, что в Москве пьяный помощник прокурора избил таксиста, мужчину уволили из Черёмушкинской межрайонной прокуратуры. Об этом нам рассказали в столичном надзорном органе.

"По результатам служебной проверки он уволен из органов прокуратуры за нарушение Присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника", — говорится в сообщении.

Напомним, эту историю Лайфу рассказал сам пострадавший таксист. По его словам, пьяный помощник прокурора Черёмушкинской межрайонной прокуратуры Санал Носонов избил его и угрожал расправой. В подтверждение своих слов водитель показал видео, на котором сотрудник правоохранительных органов распускает руки и грубо себя ведёт. А причиной конфликта стало то, что таксист из-за ограничительных знаков не смог подъехать ближе, чем того хотела нетрезвая компания.