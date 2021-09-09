"Страшно, мы тоже так греемся": Жители Ногинска несут цветы к многоэтажке, где семь человек погибли при взрыве газа
Эпицентр взрыва находился на четвёртом этаже, волной было повреждено более 20 квартир.
Жители Ногинска несут цветы к многоэтажке, где семь человек погибли при взрыве газа. Видео © LIFE
Местные жители несут цветы на место трагедии в Ногинске, где в результате взрыва бытового газа погибло семь человек. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что трагедия произошла из-за того, что жильцы включили газ для обогрева. Многих местных это напугало, так как некоторые тоже используют этот способ, чтобы согреть квартиры.
"Трагедия напугала нас, — рассказала Лайфу Татьяна. — Страшно, мы тоже греемся так".
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу ул. 28 Июня, дом 9А. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.
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