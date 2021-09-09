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Shell заявила об опасности банкротства некоторых АЗС в России

В топливной отрасли уже восемь месяцев фиксируют убытки в розничной торговле бензином.

9 сентября, 13:17
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Топ-менеджер розничной сети Shell в России Виталий Маслов предупредил о риске банкротства для части независимых АЗС, занимающих 60% топливного рынка. Дело в том, что оптовые цены на бензин в России выросли на 20–30% (в зависимости от вида топлива), а розничные цены — только на 3–6%.

"В такой ситуации бизнес себя чувствует очень некомфортно. Я думаю, что на длинном плече эта ситуация не имеет права быть, потому что начнётся элементарная череда банкротств", — цитирует его РБК.

Он пояснил, что в России две трети бизнеса топливной розницы в руках независимых игроков, у которых нет возможности производить топливо и продавать в опт, поэтому они покупают его на бирже, в частности, так поступает и Shell. Предприниматели могут зарабатывать только на рознице, которая сейчас нерентабельна. Следовательно, есть убытки в виде полутора рублей с каждого проданного литра бензина, говорит Маслов. По его словам, данная ситуация продолжается уже восемь месяцев.

Названы регионы, где самый доступный бензин

Названы регионы, где самый доступный бензин

Ранее Лайф рассказывал, что в России за прошедшую неделю цены на бензин впервые снизились на 0,31 процента после затяжного двухмесячного роста выше инфляции. В то же время стоимость дизельного топлива растёт ниже инфляции — на 4,09 процента.

Эксперт назвал три фактора, приведшие к снижению цен на бензин

Эксперт назвал три фактора, приведшие к снижению цен на бензин

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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