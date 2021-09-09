Shell заявила об опасности банкротства некоторых АЗС в России

Топ-менеджер розничной сети Shell в России Виталий Маслов предупредил о риске банкротства для части независимых АЗС, занимающих 60% топливного рынка. Дело в том, что оптовые цены на бензин в России выросли на 20–30% (в зависимости от вида топлива), а розничные цены — только на 3–6%.

"В такой ситуации бизнес себя чувствует очень некомфортно. Я думаю, что на длинном плече эта ситуация не имеет права быть, потому что начнётся элементарная череда банкротств", — цитирует его РБК.

Он пояснил, что в России две трети бизнеса топливной розницы в руках независимых игроков, у которых нет возможности производить топливо и продавать в опт, поэтому они покупают его на бирже, в частности, так поступает и Shell. Предприниматели могут зарабатывать только на рознице, которая сейчас нерентабельна. Следовательно, есть убытки в виде полутора рублей с каждого проданного литра бензина, говорит Маслов. По его словам, данная ситуация продолжается уже восемь месяцев.