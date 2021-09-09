Лайф узнал о приключениях 13-летних школьниц под Красноярском, которых три дня искали всем городом
Оказалось, что подростки видели в соцсетях объявление о своём исчезновении, а также слышали о поисках в местном магазине.
Фото © Mash Siberia
В Красноярском крае девочки, которые ушли из дома 7 сентября и не вернулись, рассказали полиции, где они были на протяжении трёх дней, пока их искал весь город. Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу о приключениях 13-летних школьниц.
По словам источника, девочки рассказали сотрудникам полиции, что 6 сентября, прогуляв школу, они отправились в село Колесниково. Подростки хотели вернуться домой в этот же день, но опоздали на автобус и решили переночевать у знакомого мальчика, который жил с семьёй неподалёку. Родители друга спали в доме, а подростки смотрели телевизор в бане. 7 сентября девочки помогали семье мальчика копать картошку, гуляли, а вечером поехали домой. Ночевали они у Лены, причём её мать находилась дома. На следующий день девочка поссорилась с матерью. И они с подружкой снова уехали в Колесниково, а ночь провели в лесу.
Девочки уверяли полицейских в том, что они не прятались от них, а просто проводили время в лесу. При этом о том, что их ищут по всему городу, школьницам было известно. Им об этом рассказали в местном магазине, объявление о поисках с их фото девочки сами видели в социальной сети "ВКонтакте". Источник также отметил, что во время беседы от одной из несовершеннолетних чувствовался запах алкоголя. По распоряжению сотрудников полиции одну из школьниц сразу отвезли в реабилитационный центр, так как её мать не помогала в поисках.
Напомним, две 13-летние девочки из Лесосибирска пропали 7 сентября. Подростки не пришли в школу и перестали выходить на связь. При этом отмечалось, что школьниц видели в компании парней за городом. В региональной прокуратуре считают, что девочки могли сбежать из дома из-за конфликта с родителями. Ранее источник Лайфа сообщал, что подростки могли намеренно скрываться от полиции.
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