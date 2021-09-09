Лайф узнал о приключениях 13-летних школьниц под Красноярском, которых три дня искали всем городом

В Красноярском крае девочки, которые ушли из дома 7 сентября и не вернулись, рассказали полиции, где они были на протяжении трёх дней, пока их искал весь город. Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу о приключениях 13-летних школьниц.

По словам источника, девочки рассказали сотрудникам полиции, что 6 сентября, прогуляв школу, они отправились в село Колесниково. Подростки хотели вернуться домой в этот же день, но опоздали на автобус и решили переночевать у знакомого мальчика, который жил с семьёй неподалёку. Родители друга спали в доме, а подростки смотрели телевизор в бане. 7 сентября девочки помогали семье мальчика копать картошку, гуляли, а вечером поехали домой. Ночевали они у Лены, причём её мать находилась дома. На следующий день девочка поссорилась с матерью. И они с подружкой снова уехали в Колесниково, а ночь провели в лесу.