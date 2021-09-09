Вооружённый мужчина захватил заложников в здании банка в Грузии
Местные правоохранители выехали на место происшествия и оцепили район, ведутся оперативные мероприятия.
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В городе Кварели на востоке Грузии вооружённый мужчина ворвался в отделение банка и захватил заложников. По данным телеканала Rustavi2, он может удерживать 15 человек, требует злоумышленник полмиллиона лари (160,8 тысячи долларов).
Как сообщает грузинское МВД, сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия и оцепили территорию вокруг. Они принимают все необходимые и неотложные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия.
Напомним, что в апреле вооружённый грабитель, ворвавшийся в здание филиала Банка Грузии у станции метро "Авлабари" в Тбилиси и удерживавший внутри заложников, был задержан и доставлен на допрос. Похожий инцидент в Тбилиси произошёл в ноябре 2020 года. Вооружённый мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели и взял в заложники несколько человек.
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