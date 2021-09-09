Вооружённый мужчина захватил заложников в здании банка в Грузии

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В городе Кварели на востоке Грузии вооружённый мужчина ворвался в отделение банка и захватил заложников. По данным телеканала Rustavi2, он может удерживать 15 человек, требует злоумышленник полмиллиона лари (160,8 тысячи долларов).

Как сообщает грузинское МВД, сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия и оцепили территорию вокруг. Они принимают все необходимые и неотложные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия.