В Кремле заявили, что Путин не обсуждал с Лукашенко вопрос признания Крыма
Пресс-секретарь президента отметил, что российский лидер никогда не поднимает эту тему.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко не обсуждал вопрос признания Минском российского статуса Крыма. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Также он заявил, что Путин не обсуждал тему организации прямого авиасообщения между Белоруссией и Крымом. Песков отметил, что сам президент России "никогда не поднимает эти вопросы".
Ранее стало известно, что Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Полёты, временно ограниченные в связи с распространением коронавируса, восстановятся в прежнем объёме.
Напомним, встреча российского и белорусского лидеров состоялась накануне в Москве. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества стран в экономике и сфере торговли, совместные проекты и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.
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