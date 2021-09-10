В Кремле заявили, что Путин не обсуждал с Лукашенко вопрос признания Крыма

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко не обсуждал вопрос признания Минском российского статуса Крыма. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также он заявил, что Путин не обсуждал тему организации прямого авиасообщения между Белоруссией и Крымом. Песков отметил, что сам президент России "никогда не поднимает эти вопросы".

Ранее стало известно, что Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Полёты, временно ограниченные в связи с распространением коронавируса, восстановятся в прежнем объёме.