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В Кремле заявили, что Путин не обсуждал с Лукашенко вопрос признания Крыма

Пресс-секретарь президента отметил, что российский лидер никогда не поднимает эту тему.

10 сентября, 09:58

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко не обсуждал вопрос признания Минском российского статуса Крыма. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также он заявил, что Путин не обсуждал тему организации прямого авиасообщения между Белоруссией и Крымом. Песков отметил, что сам президент России "никогда не поднимает эти вопросы".

Ранее стало известно, что Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Полёты, временно ограниченные в связи с распространением коронавируса, восстановятся в прежнем объёме.

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Напомним, встреча российского и белорусского лидеров состоялась накануне в Москве. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества стран в экономике и сфере торговли, совместные проекты и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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