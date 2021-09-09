Путин заявил, что Россия и Белоруссия находятся на правильном пути интеграции

Россия и Белоруссия находятся на правильном пути, создавая экономическую базу для интеграции. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

"Я уверен, что мы на правильном пути", — признался российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Кроме того, Путин заметил, что при строительстве Союзного государства давно нужно было начинать с того, о чём стороны договорились сейчас: создавать экономическую базу отношений двух стран.

"А всё остальное — это политическая надстройка, как говорили в прежние времена", — заметил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга.