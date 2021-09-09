Путин заявил, что Россия и Белоруссия находятся на правильном пути интеграции
По словам лидера РФ, при строительстве Союзного государства давно нужно было начинать с того, о чём стороны договорились сейчас: создавать экономическую базу отношений двух стран.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Россия и Белоруссия находятся на правильном пути, создавая экономическую базу для интеграции. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.
"Я уверен, что мы на правильном пути", — признался российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Кроме того, Путин заметил, что при строительстве Союзного государства давно нужно было начинать с того, о чём стороны договорились сейчас: создавать экономическую базу отношений двух стран.
"А всё остальное — это политическая надстройка, как говорили в прежние времена", — заметил Путин.
Ранее российский лидер заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга.
Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждались реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.
Комментариев: 0