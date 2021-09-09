НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин заявил, что Россия и Белоруссия находятся на правильном пути интеграции

По словам лидера РФ, при строительстве Союзного государства давно нужно было начинать с того, о чём стороны договорились сейчас: создавать экономическую базу отношений двух стран.

9 сентября, 19:51

Фото © LIFE / Павел Баранов

Россия и Белоруссия находятся на правильном пути, создавая экономическую базу для интеграции. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

"Я уверен, что мы на правильном пути", — признался российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Не сомневаюсь, что приедет": Песков рассказал о визите Путина в Белоруссию осенью

"Не сомневаюсь, что приедет": Песков рассказал о визите Путина в Белоруссию осенью

Кроме того, Путин заметил, что при строительстве Союзного государства давно нужно было начинать с того, о чём стороны договорились сейчас: создавать экономическую базу отношений двух стран.

"А всё остальное — это политическая надстройка, как говорили в прежние времена", — заметил Путин.

Путин не исключил появления Союзного парламента России и Белоруссии

Путин не исключил появления Союзного парламента России и Белоруссии

Ранее российский лидер заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга.

Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждались реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.

"Исключительно взаимовыгодный характер": Лукашенко объяснил, в чём цель интеграции России и Белоруссии

"Исключительно взаимовыгодный характер": Лукашенко объяснил, в чём цель интеграции России и Белоруссии

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Разница понятна": Путин сравнил цену на газ для Белоруссии с европейской

сегодня в 20:49

Политолог Мартынов назвал встречу Путина и Лукашенко самой прорывной за 20 лет

сегодня в 20:45

Путин усмехнулся после высказывания Лукашенко о "поглощении" Белоруссии

сегодня в 20:17

"Спасибо за всё, волшебник": Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк завершил карьеру

сегодня в 20:34

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку в споре с ЕС по проблеме мигрантов

сегодня в 20:04

Новости партнеров

Layer 1