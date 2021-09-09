НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россия предоставит Белоруссии кредиты на сумму более 600 миллионов долларов

Эти средства планируется выделять с сентября этого года до конца следующего.

9 сентября, 19:34
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что общий объём кредитов Москвы Минску с сентября 2021 года до конца 2022-го составит около 630–640 миллионов долларов. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Общий объём кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то 630 миллионов долларов примерно, около 630–640 миллионов долларов, может быть", — отметил Путин.

Путин и Лукашенко договорились о ценах на газ для Белоруссии в 2022 году

Путин и Лукашенко договорились о ценах на газ для Белоруссии в 2022 году

При этом Лукашенко заявил, что Белоруссия пока не будет обращаться к РФ за новыми кредитами.

Ранее российский лидер заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга.

Путин не исключил появления Союзного парламента России и Белоруссии

Путин не исключил появления Союзного парламента России и Белоруссии

Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждались реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.

"Исключительно взаимовыгодный характер": Лукашенко объяснил, в чём цель интеграции России и Белоруссии

"Исключительно взаимовыгодный характер": Лукашенко объяснил, в чём цель интеграции России и Белоруссии

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Разница понятна": Путин сравнил цену на газ для Белоруссии с европейской

сегодня в 20:49

Политолог Мартынов назвал встречу Путина и Лукашенко самой прорывной за 20 лет

сегодня в 20:45

Путин и Лукашенко оценили возможность создания единой валюты РФ и Белоруссии

сегодня в 19:25

"Спасибо за всё, волшебник": Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк завершил карьеру

сегодня в 20:34

Путин усмехнулся после высказывания Лукашенко о "поглощении" Белоруссии

сегодня в 20:17

Новости партнеров

Layer 1