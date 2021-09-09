Россия предоставит Белоруссии кредиты на сумму более 600 миллионов долларов
Эти средства планируется выделять с сентября этого года до конца следующего.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что общий объём кредитов Москвы Минску с сентября 2021 года до конца 2022-го составит около 630–640 миллионов долларов. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Общий объём кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то 630 миллионов долларов примерно, около 630–640 миллионов долларов, может быть", — отметил Путин.
При этом Лукашенко заявил, что Белоруссия пока не будет обращаться к РФ за новыми кредитами.
Ранее российский лидер заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга.
Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждались реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.
"Исключительно взаимовыгодный характер": Лукашенко объяснил, в чём цель интеграции России и Белоруссии
Лента новостей
Путин и Лукашенко оценили возможность создания единой валюты РФ и Белоруссии
сегодня в 19:25
"Им удобнее стенать и жаловаться": Россия предложила США "обнулить" ситуацию с дипломатами
сегодня в 19:24
"Исключительно взаимовыгодный характер": Лукашенко объяснил, в чём цель интеграции России и Белоруссии
сегодня в 19:18
Комментариев: 0