Россия предоставит Белоруссии кредиты на сумму более 600 миллионов долларов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что общий объём кредитов Москвы Минску с сентября 2021 года до конца 2022-го составит около 630–640 миллионов долларов. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Общий объём кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то 630 миллионов долларов примерно, около 630–640 миллионов долларов, может быть", — отметил Путин.

При этом Лукашенко заявил, что Белоруссия пока не будет обращаться к РФ за новыми кредитами.

Ранее российский лидер заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга.