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Путин и Лукашенко договорились о ценах на газ для Белоруссии в 2022 году

Также 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа РФ и Белоруссии.

9 сентября, 18:45
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле заявил, что цена на российский газ для Минска на 2022 год сохранится на уровне текущего года.

Также российский лидер сообщил, что в ходе встречи согласованы все 28 программ по Союзному государству. В частности, 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа РФ и Белоруссии. Также есть договорённость об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом.

"Речь идёт о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики", — уточнил Путин.

Путин назвал переговоры с Лукашенко конструктивными

Путин назвал переговоры с Лукашенко конструктивными

Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждались реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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