Переговоры Путина и Лукашенко длятся уже более трёх часов
Главы государств не намерены подписывать сегодня никаких документов.
Скриншот видео © LIFE
В Кремле уже более трёх часов продолжается встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран общаются тет-а-тет, после чего выйдут на брифинг к журналистам.
Отметим, что главы государств не намерены подписывать сегодня никаких документов. Путин и Лукашенко во время переговоров обсуждают развитие интеграционных процессов в Союзном государстве и другие темы двусторонней повестки, а также международные вопросы, в том числе текущую ситуацию в Афганистане.
Российский лидер подчеркнул, что сегодняшние переговоры не связаны с политическим календарём в Москве и Минске. В начале встречи Путин сообщил, что попросил Лукашенко приехать в российскую столицу, чтобы подвести итоги работы по формированию программ развития Союзного государства. Он также уточнил, что работа в этом направлении долгое время велась на экспертном и правительственном уровнях.
Ранее в Москве начались переговоры Путина и Лукашенко. Этот визит президента в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждались реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.
Комментариев: 0