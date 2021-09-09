Переговоры Путина и Лукашенко длятся уже более трёх часов

В Кремле уже более трёх часов продолжается встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран общаются тет-а-тет, после чего выйдут на брифинг к журналистам.

Отметим, что главы государств не намерены подписывать сегодня никаких документов. Путин и Лукашенко во время переговоров обсуждают развитие интеграционных процессов в Союзном государстве и другие темы двусторонней повестки, а также международные вопросы, в том числе текущую ситуацию в Афганистане.

Российский лидер подчеркнул, что сегодняшние переговоры не связаны с политическим календарём в Москве и Минске. В начале встречи Путин сообщил, что попросил Лукашенко приехать в российскую столицу, чтобы подвести итоги работы по формированию программ развития Союзного государства. Он также уточнил, что работа в этом направлении долгое время велась на экспертном и правительственном уровнях.