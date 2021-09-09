НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом

Он отметил, что два государства двигаются только вместе и только в союзе.

9 сентября, 15:52
<p>Фото ©<a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Сайт президента Белоруссии</a></p>

Фото © Сайт президента Белоруссии

Русские и белорусы — это практически единый народ, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на встрече с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе — родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы", сказал Лукашенко.

В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Ранее в Москве начались переговоры Путина и Лукашенко. Этот визит президента в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждалась реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Итоги встречи Лукашенко и Путина: Москва меняет правила игры, Батька отказывается от своих трюков

сегодня в 15:56

Белоруссия временно приостановила прокачку российской нефти в Европу

сегодня в 11:11

Политолог объяснил, в чём проявляется шизофрения Киева по "мёртвым" Минским соглашениям

сегодня в 16:24

На Украине предложили судиться с Россией из-за нашествия медуз

сегодня в 16:11

Царь-баба и последняя женщина Сталина. Любовницы вождя народов

сегодня в 16:19

Новости партнеров

Layer 1