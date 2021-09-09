В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко. Видео © LIFE

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Кремле. Российский лидер отметил, что попросил своего коллегу приехать в Москву, чтобы подвести итоги работы по формированию программ Союзного государства.

"Очень рад вас видеть, я попросил вас приехать, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ Союзного государства. На экспертном уровне, правительственном на протяжении многих лет напряжённо работали, — начал встречу Путин. — По ключевым направлениям действительно эксперты договорились. Нам надо сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам, финализировать некоторые договорённости".