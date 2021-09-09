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В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко

Этот визит президента Белоруссии в РФ стал уже пятым с начала 2021 года. Ранее лидеры встречались в Москве, Санкт-Петербурге и два раза в Сочи.

9 сентября, 15:16

В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко. Видео © LIFE

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Кремле. Российский лидер отметил, что попросил своего коллегу приехать в Москву, чтобы подвести итоги работы по формированию программ Союзного государства.

"Очень рад вас видеть, я попросил вас приехать, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ Союзного государства. На экспертном уровне, правительственном на протяжении многих лет напряжённо работали, — начал встречу Путин. — По ключевым направлениям действительно эксперты договорились. Нам надо сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам, финализировать некоторые договорённости".

В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Напомним, этот визит Александра Лукашенко в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля президенты встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждалась реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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