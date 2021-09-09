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"Я стеснялась этого": Меркель назвала себя феминисткой

Она одобряет данный статус, если речь идёт о том, что мужчины и женщины равны в смысле участия в жизни общества.

9 сентября, 15:06
<p>Фото © ТАСС / АР / Markus Schreiber</p>

Фото © ТАСС / АР / Markus Schreiber

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая в 67 лет готовится покинуть свой пост, заявила, что придерживается идей феминизма. Ранее на женском саммите "Двадцатки" в 2017 году она заявила, что не стремится украшать себя таким статусом, но с годами изменила мнение.

"В этом смысле сегодня я могу сказать утвердительно: значит, я феминистка. Тогда (на саммите в 2017 году) я немного стеснялась этого на сцене. Сегодня, обдумав, я могу сказать: да, мы все должны быть феминистками", — цитирует её газета региона Берлин-Бранденбург Berliner Zeitung.

При этом канцлер Германии уточнила, что может уверенно назвать себя феминисткой, но только если речь идёт о том, что мужчины и женщины равны в смысле участия в жизни общества.

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А весной Лайф показывал видео, как в Мехико феминистки напали на полицейских. Это был марш против полицейского насилия по отношению к женщинам. В нём участвовало не менее 250 человек.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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