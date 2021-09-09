Евгений Малкин пропустит начало нового сезона в НХЛ
Нападающий продолжает восстанавливаться после операции на правом колене, перенесённой летом.
Фото © Getty Images / Mike Stobe / NHLI
Лидеры команды НХЛ "Питтсбург Пингвинз" россиянин Евгений Малкин и канадец Сидни Кросби пропустят начало нового сезона из-за травм. Об этом сообщается на сайте лиги.
Малкин продолжает восстановление после хирургического вмешательства на правом колене, перенесённого летом. Что касается Кросби, то он накануне был прооперирован в связи с повреждением запястья и выбыл из строя минимум на шесть недель. Оба хоккеиста пропустят предсезонный тренировочный лагерь.
Новый сезон чемпионата НХЛ стартует 12 октября. Впервые в истории в регулярном чемпионате примут участие 32 клуба. Перед началом первенства в лигу был принят "Сиэтл Кракен".
В 2004 году "Питтсбург" выбрал Малкина в первом раунде драфта НХЛ под общим вторым номером. Первым тогда назначили нынешнего капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. За "Питтсбург" Малкин выступает с 2006-го.
В составе клуба россиянин трижды побеждал в Кубке Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В регулярных чемпионатах НХЛ он провёл 940 матчей и набрал 1104 очка (424 шайбы + 680 результативных передач).
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