Евгений Малкин пропустит начало нового сезона в НХЛ

Лидеры команды НХЛ "Питтсбург Пингвинз" россиянин Евгений Малкин и канадец Сидни Кросби пропустят начало нового сезона из-за травм. Об этом сообщается на сайте лиги.

Малкин продолжает восстановление после хирургического вмешательства на правом колене, перенесённого летом. Что касается Кросби, то он накануне был прооперирован в связи с повреждением запястья и выбыл из строя минимум на шесть недель. Оба хоккеиста пропустят предсезонный тренировочный лагерь.

Новый сезон чемпионата НХЛ стартует 12 октября. Впервые в истории в регулярном чемпионате примут участие 32 клуба. Перед началом первенства в лигу был принят "Сиэтл Кракен".

В 2004 году "Питтсбург" выбрал Малкина в первом раунде драфта НХЛ под общим вторым номером. Первым тогда назначили нынешнего капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. За "Питтсбург" Малкин выступает с 2006-го.