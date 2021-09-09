В Кировском районном суде Новосибирска на скамье подсудимых оказалась закладчица наркотиков Анастасия Вислобокова, которая в поэтической форме попыталась донести своё обещание "больше так не делать". Об этом сообщил Mash Siberia.

Девушку задержали вместе с её молодым человеком в апреле этого года. Они оставляли закладки в разных местах и попались с неизвестными кристаллами на руках, за что и были задержаны. В СИЗО Вислобокова написала стихотворение для последнего слова и зачитала строчки на заседании. Прокуроры оценили её творчество, но попросили у суда девять лет колонии общего режима. А менее поэтичному парню — более строгий срок.