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"Жизнь с наркотиками не свяжу": В Новосибирске закладчица зачитала на суде стихотворение вместо последнего слова

Прокуроры смогли оценить её творчество, однако попросили для неё девять лет колонии.

9 сентября, 14:55
<p>Фото © <a href="https://t.me/mash_siberia/1184" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Siberia</a></p>

Фото © Mash Siberia

В Кировском районном суде Новосибирска на скамье подсудимых оказалась закладчица наркотиков Анастасия Вислобокова, которая в поэтической форме попыталась донести своё обещание "больше так не делать". Об этом сообщил Mash Siberia.

Фото © Mash Siberia

Фото © Mash Siberia

Девушку задержали вместе с её молодым человеком в апреле этого года. Они оставляли закладки в разных местах и попались с неизвестными кристаллами на руках, за что и были задержаны. В СИЗО Вислобокова написала стихотворение для последнего слова и зачитала строчки на заседании. Прокуроры оценили её творчество, но попросили у суда девять лет колонии общего режима. А менее поэтичному парню — более строгий срок.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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