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Лишённого прав блогера Гасанова поймали в Москве за рулём Rolls-Royce

По данным источника Лайфа, после общения с полицейскими он был задержан.

9 сентября, 14:48

Лишённого прав блогера Гасанова снова остановили полицейские. Видео © LIFE

Сотрудники ДПС остановили автомобиль блогера Гусейна Гасанова на Зубовском бульваре Москвы, хотя он ранее был лишён водительских прав. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

По предварительной информации, он ехал за рулём своего красного Rolls-Royce. При этом блогер публиковал в "Инстаграме" видео, на котором, предположительно, он рассекает на своём железном коне. По данным источника Лайфа, после общения с полицейскими Гасанов был задержан. Иных подробностей пока нет.

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Напомним, Гасанов лишился прав на 1,5 года по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Lamborghini Urus блогера остановили 7 июля. Гасанову тогда предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования, так как инспекторы заподозрили, что мужчина пьян, но он отказался.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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