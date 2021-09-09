Лишённого прав блогера Гасанова поймали в Москве за рулём Rolls-Royce

Лишённого прав блогера Гасанова снова остановили полицейские. Видео © LIFE

Сотрудники ДПС остановили автомобиль блогера Гусейна Гасанова на Зубовском бульваре Москвы, хотя он ранее был лишён водительских прав. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

По предварительной информации, он ехал за рулём своего красного Rolls-Royce. При этом блогер публиковал в "Инстаграме" видео, на котором, предположительно, он рассекает на своём железном коне. По данным источника Лайфа, после общения с полицейскими Гасанов был задержан. Иных подробностей пока нет.