Песков заявил, что часть отношений США и Украины "излучает ненависть" к России

"Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает буквально ненависть к нашей стране", — сказал он.

По словам представителя Кремля, это заставляет РФ самым внимательным образом анализировать, отслеживать итоги контактов США и Украины, которые имели место в Вашингтоне и других американских городах. При этом Россия сожалеет, что Вашингтон расширяет поставки оружия Киеву, что "подзуживает горячие головы" на Украине. Песков выразил опасение, что это может навести их на мысль о возможности решить проблему Юго-Востока силовыми методами.