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Песков заявил, что часть отношений США и Украины "излучает ненависть" к России

По его словам, это заставляет Москву самым внимательным образом анализировать итоги контактов Вашингтона и Киева.

9 сентября, 14:22
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения Соединённых Штатов и Украины в значительной степени "излучают ненависть" к Москве.

"Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает буквально ненависть к нашей стране", — сказал он.

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По словам представителя Кремля, это заставляет РФ самым внимательным образом анализировать, отслеживать итоги контактов США и Украины, которые имели место в Вашингтоне и других американских городах. При этом Россия сожалеет, что Вашингтон расширяет поставки оружия Киеву, что "подзуживает горячие головы" на Украине. Песков выразил опасение, что это может навести их на мысль о возможности решить проблему Юго-Востока силовыми методами.

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Напомним, Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне. В ходе переговоров глава Белого дома заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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