Вышел первый трейлер новой части "Матрицы"

В нём постаревший Нео посещает психотерапевта, жалуется на плохие сновидения и говорит, что ничего не помнит. Он видит Тринити, но не узнаёт её. Мучения героя продолжаются до тех пор, пока Морфеус снова не предлагает ему выбор: синяя или красная. В России фильм появится в широком прокате 16 декабря, а уже 22 декабря появится на стриминговом сервисе HBO Max.