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Вышел первый трейлер новой части "Матрицы"

В России фильм появится в широком прокате 16 декабря, а уже 22 декабря появится на стриминговом сервисе HBO Max.

9 сентября, 14:16

Компания Warner Bros. Pictures представила первый дублированный на русский язык официальный трейлер четвёртой части фантастического фильма из знаменитой киберпанк-франшизы "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections).

В нём постаревший Нео посещает психотерапевта, жалуется на плохие сновидения и говорит, что ничего не помнит. Он видит Тринити, но не узнаёт её. Мучения героя продолжаются до тех пор, пока Морфеус снова не предлагает ему выбор: синяя или красная. В России фильм появится в широком прокате 16 декабря, а уже 22 декабря появится на стриминговом сервисе HBO Max.

Осторожно, спойлеры: Раскрыты детали сюжета "Матрицы-4"

Осторожно, спойлеры: Раскрыты детали сюжета "Матрицы-4"

Ранее Лайф писал о том, что создатели "Матрицы-4" спрятали два разных тизера под капсулами. Сайт создан так: чем больше действий совершает пользователь, например неоднократно просматривает ролики, тем больше фрагментов ему показывают.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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