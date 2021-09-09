Пропавшую 14-летнюю школьницу из Томска нашли живой и невредимой
По информации Лайфа, всё это время девочка была у подруги и не удосуживалась позвонить родителям или самой ответить на звонки, в том числе от полицейских.
Фото © УМВД РФ по Томской области
Пропавшую школьницу из Томска, которая не вернулась домой после уроков, нашли живой и невредимой. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.
"В ходе разыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска по улице Пушкина установлено местонахождение несовершеннолетней девочки. Подросток доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска", — уточнили в ведомстве.
По информации Лайфа, пока встревоженные родственники с полицейскими искали следы пропавшей 14-летней девочки, та просто находилась у подруги и не удосуживалась позвонить родителям или самой ответить на звонки. Причём ей было с кого брать пример: ранее так же уходила гулять её старшая сестра, которую тоже приходилось искать с привлечением правоохранительных органов.
Сейчас мать забрала "потеряшку" из полиции домой. МВД проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
А ранее Лайф рассказывал о двух 13-летних девочках из Лесосибирска, которые пропали 7 сентября. Подростки не пришли в школу и перестали выходить на связь, хотя их видели в компании парней за городом. Позже школьниц нашли и доставили в отдел. Позже выяснилось, что они намеренно сбегали от полицейских. Все три дня, пока город стоял на ушах из-за их исчезновения, подружки развлекались как могли, ночевали на чужих дачах и, по всей видимости, распивали алкоголь.
Комментариев: 0