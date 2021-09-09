Пропавшую 14-летнюю школьницу из Томска нашли живой и невредимой

Пропавшую школьницу из Томска, которая не вернулась домой после уроков, нашли живой и невредимой. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.

"В ходе разыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска по улице Пушкина установлено местонахождение несовершеннолетней девочки. Подросток доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска", — уточнили в ведомстве.

По информации Лайфа, пока встревоженные родственники с полицейскими искали следы пропавшей 14-летней девочки, та просто находилась у подруги и не удосуживалась позвонить родителям или самой ответить на звонки. Причём ей было с кого брать пример: ранее так же уходила гулять её старшая сестра, которую тоже приходилось искать с привлечением правоохранительных органов.