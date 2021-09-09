Вирусолог рассказал, стоит ли россиянам ждать локдауна из-за четвёртой волны ковида

Вирусолог Максим Скулачёв рассказал Лайфу, грозит ли жителям России введение нового карантина этой осенью в случае четвёртой волны ковида. По его оценке, рост заболеваемости коронавирусом вполне вероятен из-за возвращения школьников и студентов к учёбе.

"Подъём заболеваемости будет в связи с тем, что начался учебный год. У нас пока мало вакцинированных студентов и школьников. Поэтому они представляют возможность заразиться вирусом, но они болеют, как правило, легко. Остальные у нас либо переболевшие, либо вакцинированные", — сказал вирусолог.

Скулачёв при этом подчеркнул, что локдаун — это экстренная мера и он объявляется в случае массовой угрозы жизни людей. По его словам, такой опасности для ранее переболевших и вакцинированных практически нет, они очень редко попадают в больницы и редко умирают. Вакцинация превращает ковид в обычный грипп по уровню опасности, поэтому карантина в случае четвёртой волны коронавируса удастся избежать.