Захватчик здания Банка Грузии освободил всех заложников
При этом мужчина до сих пор не предъявлял никаких требований, с ним ведутся переговоры.
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Вооружённый мужчина, напавший на здание банка в городе Кварели на востоке Грузии, освободил заложников. Об этом заявил местный губернатор Ираклий Шиошвили, передаёт "Sputnik Грузия".
"У него больше нет заложников. В разное время он называет разные суммы. Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры. Посмотрим, каков будет результат, дождёмся результата. Сейчас он один находится в банке", — отметил он.
Шиошвили отметил, что захватчик не предъявлял никаких требований, с ним ведутся переговоры.
Напомним, что в апреле вооружённый грабитель, ворвавшийся в здание филиала Банка Грузии у станции метро "Авлабари" в Тбилиси и удерживавший внутри заложников, был задержан и доставлен на допрос. Похожий инцидент в Тбилиси произошёл в ноябре 2020 года. Вооружённый мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели и взял в заложники несколько человек.
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