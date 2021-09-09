Захватчик здания Банка Грузии освободил всех заложников

"У него больше нет заложников. В разное время он называет разные суммы. Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры. Посмотрим, каков будет результат, дождёмся результата. Сейчас он один находится в банке", — отметил он.

Шиошвили отметил, что захватчик не предъявлял никаких требований, с ним ведутся переговоры.