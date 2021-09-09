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"Люди будут погибать": Москвичка набросилась на монтажников из-за "вышки 5G" и обвинила их в сатанизме

Сами мужчины спокойно реагировали на выпады сторонницы теории заговора, несмотря на нескончаемые оскорбления в свой адрес.

9 сентября, 14:28

Москвичка обвинила монтажников в установке 5G-вышки, пообещав сделать их "звёздами" TikTok. Видео © Соцсети

В Москве женщина обрушилась с критикой на двух монтажников, обвинив их в установке 5G-вышки. Ролик, снятый одним из участников конфликта, появился в соцсетях.

В каком именно районе столицы произошёл инцидент, неизвестно. Главная героиня ролика назвала работников позорниками, врагами народа и прислужниками сатаны, заявив, что за большую зарплату они сознательно "убивают людей".

"Они поставили эту вышку 5G. Они служат сатане! У них прекрасные зарплаты, а когда подключат 5G, люди будут погибать. Птицы уже умирают во всех странах мира!" кричала женщина на всю улицу.

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Всё происходящее возбуждённая москвичка записывала на видео, обещая выложить свой ролик в "Тиктоке", а своих потенциальных зрителей "тиктокерша" призывала запомнить лица мужчин. При этом сами монтажники вели себя спокойно и практически никак не реагировали на выпады женщины, проводив её в конце взглядом и напоследок поймав в свой адрес ещё пару оскорблений.

Ранее Лайф рассказывал, что в городе Азове Ростовской области кандидат от КПРФ Станислав Потаков вместе со своими коллегами попытался остановить археологические раскопки, заподозрив учёных в установке вышки 5G.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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