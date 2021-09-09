"Люди будут погибать": Москвичка набросилась на монтажников из-за "вышки 5G" и обвинила их в сатанизме

Сами мужчины спокойно реагировали на выпады сторонницы теории заговора, несмотря на нескончаемые оскорбления в свой адрес.