Захарова объяснила, от чего зависит начало поставок газа по "Северному потоку – 2"

Начало поставок газа по "Северному потоку – 2" зависит от позиции немецкого регулятора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту", — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что углеродный след от транспортировки газа по "Северному потоку – 2" ниже в пять раз и даже более (по сравнению с альтернативными путями). Все материалы на этот счёт уже предоставлены немецкому регулятору, отметила представитель МИД. Захарова выразила надежду, что газопровод перестанет являться предметом политических спекуляций, информационных кампаний и предлогом для незаконных санкций, а также "в принципе уйдёт из конфронтационной повестки".