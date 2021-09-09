Захарова объяснила, от чего зависит начало поставок газа по "Северному потоку – 2"
Она выразила надежду, что проект перестанет являться предметом политических спекуляций, информационных кампаний и предлогом для незаконных санкций.
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Начало поставок газа по "Северному потоку – 2" зависит от позиции немецкого регулятора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту", — сказала Захарова.
Дипломат напомнила, что углеродный след от транспортировки газа по "Северному потоку – 2" ниже в пять раз и даже более (по сравнению с альтернативными путями). Все материалы на этот счёт уже предоставлены немецкому регулятору, отметила представитель МИД. Захарова выразила надежду, что газопровод перестанет являться предметом политических спекуляций, информационных кампаний и предлогом для незаконных санкций, а также "в принципе уйдёт из конфронтационной повестки".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод начнёт работу в ближайшие дни, однако в Германии посчитали, что последним препятствием для "Северного потока – 2" может стать смена немецких властей. В Совфеде ответили на сообщения о "последнем препятствии", не исключая, что новое правительство раскритикует проект, однако, по мнению сенатора, это будет просто "дань моде".
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