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Захарова объяснила, от чего зависит начало поставок газа по "Северному потоку – 2"

Она выразила надежду, что проект перестанет являться предметом политических спекуляций, информационных кампаний и предлогом для незаконных санкций.

9 сентября, 14:38
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/2-872/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

Начало поставок газа по "Северному потоку – 2" зависит от позиции немецкого регулятора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту", сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что углеродный след от транспортировки газа по "Северному потоку – 2" ниже в пять раз и даже более (по сравнению с альтернативными путями). Все материалы на этот счёт уже предоставлены немецкому регулятору, отметила представитель МИД. Захарова выразила надежду, что газопровод перестанет являться предметом политических спекуляций, информационных кампаний и предлогом для незаконных санкций, а также "в принципе уйдёт из конфронтационной повестки".

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод начнёт работу в ближайшие дни, однако в Германии посчитали, что последним препятствием для "Северного потока – 2" может стать смена немецких властей. В Совфеде ответили на сообщения о "последнем препятствии", не исключая, что новое правительство раскритикует проект, однако, по мнению сенатора, это будет просто "дань моде".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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