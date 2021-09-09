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Мультимедиа Арт Музей приглашает на новые выставки юбилейного сезона

Мультимедиа Арт Музей, Москва открывает новый, юбилейный выставочный сезон. Он стартует 10 сентября.

9 сентября, 14:49

Фото © mamm-mdf.ru

Новый выставочный сезон откроется выставкой звёздной Сары Мун "Однажды где-то, но не здесь…". С этой фотохудожницей музей сотрудничает с 1998 года, показав за это время семь её проектов. Новая выставка, представляемая в юбилейный год, является своеобразным конспектом творчества замечательного французского фотографа и видеохудожника. В выставку вошли знаковые работы автора, демонстрирующие все многообразие ее творчества: портреты, фотографии моды, серия "Цирк", портреты животных, несколько проектов по классическим сказкам Андерсена, натюрморты, пейзажи, индустриальные съемки последних лет и др.

Сара Мун "Крик" (2003)

Сара Мун "Крик" (2003)

Выставка с метафорическим названием "Первоцвет" ("Primrose"), демонстрирует появление и развитие цвета в русской фотографии в 1860-1970-е годы и одновременно является историей России в фотографии. На примерах работ как классиков российской фотографии: П. Павлова, К. Бергамаско, А. Эйхенвальда, А. Родченко, В. Микоши, Г. Петрусова, Д. Бальтерманца, Б. Михайлова и др., так и неизвестных авторов — можно проследить, как в течение столетия менялась жизнь в стране, пережившей исторические и социально-политические катастрофы, и какую разную роль в течение этого периода играла фотография.

Дмитрий Бальтерманц. Из серии "Арбатская площадь" (1960)

Дмитрий Бальтерманц. Из серии "Арбатская площадь" (1960)

МАММ представляет выставку "День за днём" группы "МишМаш" (Миша Лейкин и Маша Сумнина). "МишМаш" — творческий и супружеский дуэт, одни из самых известных российских художников, последовательно развивающих традиции московского концептуализма. В новой работе Over&over, представленной на выставке, "МишМаш" продолжают ироничную игру с наслоением материалов и смыслов. Английское over имеет множество значений, в том числе "поверх", "снова", "в течение" или "на протяжении". Этот проект объединяет общая с другими работами "МишМаш" идея — наблюдение за изменениями.

Группа "МишМаш". Из проекта Over&over (2021)

Группа "МишМаш". Из проекта Over&over (2021)

Ещё одна выставка — "Чужие здесь не ходят" от известного художника Сергея Шутова – пионера российского видеоарта, экспериментатора, стоявшего у истоков искусства новых медиа, экспонента Венецианской биеннале (2001). Шутов – один из ключевых участников ленинградского и московского андеграунда 1980–1990-х годов и центральная фигура клубной культуры нулевых. Он входил в круг "Новой академии" Тимура Новикова, был главным художником легендарного фильма "Асса" (1986), занимался виджеингом в одном из первых московских клубов "Птюч" (1994–1997), став родоначальником этого направления.

В экспозиции представлены знаковые произведения Шутова, созданные в 1990-х–2000-х годах, когда художник активно исследовал возможности новых компьютерных и звуковых технологий. Среди них ранние видео "Удивительно, какая тишина!" (1994) и "Тайна двух океанов-2" (1994), в которых художник деконструирует советские фантастические фильмы, превращая их в психоделические видеоклипы, интерактивная инсталляция "Чужие здесь не ходят" (2000), видеоинсталляция "Вместо Минотавра" (2003), представляющая собой гипнотическое путешествие по подземному миру московского метро, и другие видеоработы.

Сергей Шутов. Звезда (1987) Бумага тонированная, тушь, белила. Коллекция Алексея и Веры Прийма

Сергей Шутов. Звезда (1987) Бумага тонированная, тушь, белила. Коллекция Алексея и Веры Прийма

МАММ представляет выставку "Ближе к смыслу" Никиты Алексеева — классика российского современного искусства. "В будущем году, если доживу, у меня намечена выставка в МАMМ…" — написал художник в своих заметках 10 марта 2021 года. 26 марта его не стало.

Музей, сделавший с Никитой Алексеевым несколько прекрасных проектов и поддерживавший его в последние, очень непростые для него годы жизни, посвящает выставку "Ближе к смыслу" его памяти. Мы старались сделать ее так, как задумывал художник.

Никита Алексеев. Из серии Practical Jokes. (No. 7) / Розыгрыши. (№ 7). 2020 Бумага, акварель, чернила

Никита Алексеев. Из серии Practical Jokes. (No. 7) / Розыгрыши. (№ 7). 2020 Бумага, акварель, чернила

МАММ представляет персональную выставку арт-группы "ЕлиКука" "Сила искусства. Просроченный юбилей". В год 25-летия музея старинные друзья МАММ решили отпраздновать свой юбилей (Олегу Елисееву и Евгению Куковерову на двоих исполнилось 70 лет) вместе с нашим, хотя на самом деле их семидесятилетие случилось в прошлом году. Желание отмечать дни рождения вместе неслучайно — нас связывает не одна, а целая серия бесконечно остроумных выставок, некоторые из которых были созданы специально для МАММ. В нашем совместном багаже выставки "Восстание тренажеров миропорядка" (2012), "Пропаганда фотографирования" (2014) и "Шершавый маршрут" (2016). А сейчас, в качестве подарка к знаменательной дате, арт-группа "ЕлиКука" подготовила новый проект, главная идея которого, не побоимся этого слова, — измерить силу искусства, визуализируя и трактуя это метафорическое выражение совершенно буквально.

Группа "ЕлиКука" (Олег Елисеев, Евгений Куковеров). Сила искусства. Эскиз. 2021

Группа "ЕлиКука" (Олег Елисеев, Евгений Куковеров). Сила искусства. Эскиз. 2021

МАММ и Tsukanov Family Foundation представляют выставку "Я не здешний, я чужой" памяти Олега Целкова — классика российского и мирового современного искусства, одного из лидеров советского нонконформизма, без которого сложно представить себе историю этого художественного явления.

"Я не здешний, я чужой", — говорил о себе Целков. Эти слова предельно точно отражают его бескомпромиссный характер. Индивидуалист, рожденный в эпоху удушливого коллективизма, он до конца жизни не вписывался в "предлагаемые обстоятельства", следуя единственной цели — делать картины, которые до него "не писал ни один художник".

Олег Целков. Автопортрет. 1964. Холст, масло, дерево. Предоставлено Tsukanov Family Foundation, Лондон

Олег Целков. Автопортрет. 1964. Холст, масло, дерево. Предоставлено Tsukanov Family Foundation, Лондон

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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