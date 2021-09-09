Мультимедиа Арт Музей приглашает на новые выставки юбилейного сезона

Новый выставочный сезон откроется выставкой звёздной Сары Мун "Однажды где-то, но не здесь…". С этой фотохудожницей музей сотрудничает с 1998 года, показав за это время семь её проектов. Новая выставка, представляемая в юбилейный год, является своеобразным конспектом творчества замечательного французского фотографа и видеохудожника. В выставку вошли знаковые работы автора, демонстрирующие все многообразие ее творчества: портреты, фотографии моды, серия "Цирк", портреты животных, несколько проектов по классическим сказкам Андерсена, натюрморты, пейзажи, индустриальные съемки последних лет и др.

Сара Мун "Крик" (2003)

Выставка с метафорическим названием "Первоцвет" ("Primrose"), демонстрирует появление и развитие цвета в русской фотографии в 1860-1970-е годы и одновременно является историей России в фотографии. На примерах работ как классиков российской фотографии: П. Павлова, К. Бергамаско, А. Эйхенвальда, А. Родченко, В. Микоши, Г. Петрусова, Д. Бальтерманца, Б. Михайлова и др., так и неизвестных авторов — можно проследить, как в течение столетия менялась жизнь в стране, пережившей исторические и социально-политические катастрофы, и какую разную роль в течение этого периода играла фотография.

Дмитрий Бальтерманц. Из серии "Арбатская площадь" (1960)

МАММ представляет выставку "День за днём" группы "МишМаш" (Миша Лейкин и Маша Сумнина). "МишМаш" — творческий и супружеский дуэт, одни из самых известных российских художников, последовательно развивающих традиции московского концептуализма. В новой работе Over&over, представленной на выставке, "МишМаш" продолжают ироничную игру с наслоением материалов и смыслов. Английское over имеет множество значений, в том числе "поверх", "снова", "в течение" или "на протяжении". Этот проект объединяет общая с другими работами "МишМаш" идея — наблюдение за изменениями.

Группа "МишМаш". Из проекта Over&over (2021)

Ещё одна выставка — "Чужие здесь не ходят" от известного художника Сергея Шутова – пионера российского видеоарта, экспериментатора, стоявшего у истоков искусства новых медиа, экспонента Венецианской биеннале (2001). Шутов – один из ключевых участников ленинградского и московского андеграунда 1980–1990-х годов и центральная фигура клубной культуры нулевых. Он входил в круг "Новой академии" Тимура Новикова, был главным художником легендарного фильма "Асса" (1986), занимался виджеингом в одном из первых московских клубов "Птюч" (1994–1997), став родоначальником этого направления.

В экспозиции представлены знаковые произведения Шутова, созданные в 1990-х–2000-х годах, когда художник активно исследовал возможности новых компьютерных и звуковых технологий. Среди них ранние видео "Удивительно, какая тишина!" (1994) и "Тайна двух океанов-2" (1994), в которых художник деконструирует советские фантастические фильмы, превращая их в психоделические видеоклипы, интерактивная инсталляция "Чужие здесь не ходят" (2000), видеоинсталляция "Вместо Минотавра" (2003), представляющая собой гипнотическое путешествие по подземному миру московского метро, и другие видеоработы.

Сергей Шутов. Звезда (1987) Бумага тонированная, тушь, белила. Коллекция Алексея и Веры Прийма

МАММ представляет выставку "Ближе к смыслу" Никиты Алексеева — классика российского современного искусства. "В будущем году, если доживу, у меня намечена выставка в МАMМ…" — написал художник в своих заметках 10 марта 2021 года. 26 марта его не стало.

Музей, сделавший с Никитой Алексеевым несколько прекрасных проектов и поддерживавший его в последние, очень непростые для него годы жизни, посвящает выставку "Ближе к смыслу" его памяти. Мы старались сделать ее так, как задумывал художник.

Никита Алексеев. Из серии Practical Jokes. (No. 7) / Розыгрыши. (№ 7). 2020 Бумага, акварель, чернила

МАММ представляет персональную выставку арт-группы "ЕлиКука" "Сила искусства. Просроченный юбилей". В год 25-летия музея старинные друзья МАММ решили отпраздновать свой юбилей (Олегу Елисееву и Евгению Куковерову на двоих исполнилось 70 лет) вместе с нашим, хотя на самом деле их семидесятилетие случилось в прошлом году. Желание отмечать дни рождения вместе неслучайно — нас связывает не одна, а целая серия бесконечно остроумных выставок, некоторые из которых были созданы специально для МАММ. В нашем совместном багаже выставки "Восстание тренажеров миропорядка" (2012), "Пропаганда фотографирования" (2014) и "Шершавый маршрут" (2016). А сейчас, в качестве подарка к знаменательной дате, арт-группа "ЕлиКука" подготовила новый проект, главная идея которого, не побоимся этого слова, — измерить силу искусства, визуализируя и трактуя это метафорическое выражение совершенно буквально.

Группа "ЕлиКука" (Олег Елисеев, Евгений Куковеров). Сила искусства. Эскиз. 2021

МАММ и Tsukanov Family Foundation представляют выставку "Я не здешний, я чужой" памяти Олега Целкова — классика российского и мирового современного искусства, одного из лидеров советского нонконформизма, без которого сложно представить себе историю этого художественного явления.

"Я не здешний, я чужой", — говорил о себе Целков. Эти слова предельно точно отражают его бескомпромиссный характер. Индивидуалист, рожденный в эпоху удушливого коллективизма, он до конца жизни не вписывался в "предлагаемые обстоятельства", следуя единственной цели — делать картины, которые до него "не писал ни один художник".