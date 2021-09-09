Макдоналдс запустит раздельный сбор отходов в ресторанах по всей России

Сеть ресторанов быстрого питания Макдоналдс решила организовать в своих заведениях раздельный сбор отходов с возможностью их последующей переработки. Для этого совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) компания отберёт ряд регионов с необходимой инфраструктурой, которые примут участие в пилотном проекте.

"В 2021 году в пилотном проекте по раздельному сбору отходов будут участвовать 40 предприятий Макдоналдс в России. При этом все новые предприятия сети будут строиться с возможностью раздельного сбора отходов и для дальнейшей передачи их на переработку", — рассказали РБК в РЭО.

На сегодняшний день раздельный сбор отходов организован в 24 ресторанах Макдоналдс по всей России. Обеспечить такой возможностью все заведения страны планируется до 2025 года. В РЭО же поспособствуют тому, чтобы эти отходы можно было направить на дальнейшую переработку.