Пользователей приложения УГ предупредили об угрозе утечки данных

Пользователи приложения УГ, которое даёт рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определённых кандидатов не от партии власти, не защищены от утечек персональных данных. Подробнее о системе его работы рассказал агентству "Рапси" юрист Илья Ремесло.

"Беглый директор ФБК* Иван Жданов очень старается уверить сторонников, что приложение можно использовать, не опасаясь быть вычисленным. Жданов врёт в очередной раз, как и делал это Волков, когда уверял в безопасности донатов в адрес ФБК, что я с лёгкостью опроверг", — заявил Ремесло.

Как отметил юрист, каждый скачавший приложение оставляет след и свои личные данные, по которым его легко можно впоследствии установить. Приложение скачивается через официальный магазин Apple или Android с аккаунта пользователя, при этом в политике приложения прямо указано на доступ третьих лиц к вашим данным, объяснил он.

"Роскомнадзор провёл большую работу и научился блокировать непосредственную работу приложения. Так что скачать его можно, предоставив о себе всю необходимую информацию, а вот воспользоваться не получится", — сказал эксперт.

Ранее в Роскомнадзоре объяснили ограничение доступа к сайту УГ. В ведомстве отметили, что основанием стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к ресурсам, связанным с ФБК.