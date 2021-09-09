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Пользователей приложения УГ предупредили об угрозе утечки данных

Каждый скачавший его оставляет след, по которому его легко можно впоследствии установить.

9 сентября, 15:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пользователи приложения УГ, которое даёт рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определённых кандидатов не от партии власти, не защищены от утечек персональных данных. Подробнее о системе его работы рассказал агентству "Рапси" юрист Илья Ремесло.

"Беглый директор ФБК* Иван Жданов очень старается уверить сторонников, что приложение можно использовать, не опасаясь быть вычисленным. Жданов врёт в очередной раз, как и делал это Волков, когда уверял в безопасности донатов в адрес ФБК, что я с лёгкостью опроверг", — заявил Ремесло.

Как отметил юрист, каждый скачавший приложение оставляет след и свои личные данные, по которым его легко можно впоследствии установить. Приложение скачивается через официальный магазин Apple или Android с аккаунта пользователя, при этом в политике приложения прямо указано на доступ третьих лиц к вашим данным, объяснил он.

"Роскомнадзор провёл большую работу и научился блокировать непосредственную работу приложения. Так что скачать его можно, предоставив о себе всю необходимую информацию, а вот воспользоваться не получится", — сказал эксперт.

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Ранее в Роскомнадзоре объяснили ограничение доступа к сайту УГ. В ведомстве отметили, что основанием стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к ресурсам, связанным с ФБК.

* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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