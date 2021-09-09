Цена газа в Европе обновила исторический максимум, превысив 700 долларов
Стремительный рост начался после того, как "Газпром" забронировал всего 4% транзитных мощностей ГТС Украины.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Стоимость газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, превысив отметку 700 долларов за тысячу кубометров.
Как следует из данных торгов, ещё с утра стоимость октябрьского фьючерса составляла 679 долларов за тысячу кубометров, но уже после 17 часов по московскому времени их цена подлетела до рекордных 700,2 доллара.
Цены на газ в Европе начали стремительно расти в середине августа после того, как "Газпром" забронировал всего 4% дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. Так, с 16 августа стоимость октябрьского фьючерса на голубое топливо выросла с 550 до 700 долларов.
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