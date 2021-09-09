Цена газа в Европе обновила исторический максимум, превысив 700 долларов

Стоимость газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, превысив отметку 700 долларов за тысячу кубометров.

Как следует из данных торгов, ещё с утра стоимость октябрьского фьючерса составляла 679 долларов за тысячу кубометров, но уже после 17 часов по московскому времени их цена подлетела до рекордных 700,2 доллара.