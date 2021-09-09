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Главный нарколог Москвы назвал самый опасный для мужчин алкогольный напиток

По его словам, женщинам злоупотребление любыми видами спиртного чревато глубинными дефектами личности.

9 сентября, 15:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Для мужчин из всех алкогольных напитков наибольшую опасность представляет пиво. Об этом на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости, заявил главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По его словам, пиво гендерно опасно для мужчин, так как содержит фермент, который схож с женским гормоном — эстрогеном. При этом нарколог подчеркнул, что представительницам прекрасного пола вредно употребление любого алкоголя.

"А у женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность — у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь. Поэтому злоупотребление алкоголем у женщин ведёт к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности", — предупредил Брюн.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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