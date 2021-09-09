Главный нарколог Москвы назвал самый опасный для мужчин алкогольный напиток

Для мужчин из всех алкогольных напитков наибольшую опасность представляет пиво. Об этом на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости, заявил главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По его словам, пиво гендерно опасно для мужчин, так как содержит фермент, который схож с женским гормоном — эстрогеном. При этом нарколог подчеркнул, что представительницам прекрасного пола вредно употребление любого алкоголя.

"А у женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность — у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь. Поэтому злоупотребление алкоголем у женщин ведёт к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности", — предупредил Брюн.