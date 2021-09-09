Пригожин резко осадил Данко, заявившего о "пластике" МакSим под прикрытием ковида и комы
По его мнению, артистка не должна оправдываться и доказывать кому-то, что действительно болела коронавирусом.
Фото © Instagram / prigozhin_iosif
Продюсер Иосиф Пригожин резко осадил исполнителя Данко, заявившего, что певица МакSим (Марина Максимова) подозрительно быстро выздоровела после такой тяжёлой болезни. Он утверждает, что на самом деле артистка делала пластическую операцию, а история с ковидом и комой была лишь прикрытием.
"С такими вещами не шутят. Я уверен, что она (Максим. — Прим. Лайфа) действительно болела и были какие-то осложнения. Это всё легко проверяется в больницах, где она лежала", — сказал Пригожин в беседе с Лайфом.
По его мнению, певица не должна оправдываться и доказывать кому-то, что действительно болела. Пригожин вспомнил, что однажды ему тоже пришлось публиковать фото из больницы, вопреки своему желанию, чтобы ни у кого не было сомнений.
"Вот эти люди, которые сомневаются в болезни Максим, они кто? И какое право они имеют высказывать свои сомнения? Они таким образом вообще дискредитируют и девальвируют общество, что сегодня верить никому нельзя. Ну он (Данко. — Прим. Лайфа) же певец, пусть песни поёт, пусть людей радует. Это неэтично даже. Я сам критик ещё тот, но у меня, как человека, который это всё прошёл, совершенно поменялась психология и отношение к жизни", — поделился Пригожин.
Ранее певец Данко уже делился своими соображениями по поводу болезни Максим. По его словам, как только стали появляться тревожные новости о состоянии артистки, он предположил, что после них последует добрая весть о её чудесном выздоровлении и даже концерте.
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